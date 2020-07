Vergunning voor sloop en heropbouw Standaard boekhandel afgeleverd Frank Eeckhout

28 juli 2020

15u42 3 Aalst De stad heeft de vergunning afgeleverd voor het slopen van het huidige pand en het oprichten van een nieuwbouw voor de huidige Standaard Boekhandel in de Aalsterse Nieuwstraat.

In het nieuwe pand worden het gelijkvloers en de eerste verdieping ingericht als winkel. De voorgevel zal worden gereconstrueerd met het hergebruik van de bestaande raamomlijstingen en ossenogen zodat de historische waarde van het pand verzekerd blijft. Het behoud van de huidige voorgevel is technisch niet meer mogelijk. Dat blijkt uit de grondig gemotiveerde stabiliteitsstudie en bouwhistorische studie die de bouwheer liet opmaken. In de nieuwe aanvraag werd een voorstel uitgewerkt dat de gevel in zijn waarde zal herstellen. “Het voorstel is een goed alternatief waarmee het uitzicht en historisch karakter van het pand en de Nieuwstraat bewaard worden. De remake van de belle-époquestraatgevel zal geen afbreuk doen aan de herkenbaarheid en historische grandeur van het pand en bij uitbreiding de volledige straat. Integendeel zelfs, het nieuwe pand van de Standaard Boekhandel zal voor een heropwaardering zorgen, omdat de huidige gebreken zullen weggewerkt worden en het pand mogelijk nog meer zal aansluiten op het historische beeld van de straat", laat het stadsbestuur weten.