Vergunning voor aanleg van fietstunnel onder kruispunt Leirekensroute - Moorselbaan Rutger Lievens

30 september 2019

14u57 3 Aalst De stad Aalst heeft van het Vlaamse Gewest een vergunning ontvangen voor de aanleg van de fietstunnel op de Leirekensroute aan het kruispunt met de Moorselbaan. De Moorselbaan, Beekstraat en Achterweg worden heraangelegd.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) licht toe. “Naast de aanleg van de fietstunnel zal de Moorselbaan voorzien worden van voetpaden en fietspaden. Het oversteken van de Moorselbaan wordt een pak veiliger. De Leirekensroute wordt zo verder uitgebouwd tot een fietssnelweg die Aalst met Londerzeel verbindt”, zegt ze.

Schepen van Mobilteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat dit een belangrijke realisatie wordt. “De realisatie van deze fietstunnel samen met de aanleg van voet- en fietspaden op de Moorselbaan zijn een belangrijke schakel voor een veiliger fietsnetwerk in Aalst voor zowel woon-werkverkeer, de schoolgaande jeugd en de recreatieve fietsers waarop we in Aalst volop willen inzetten”, zegt hij. “Voor de streefdatum voor de aanvang van de werken mikken we op maart 2020.”