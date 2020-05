Vergunning voor 5 padelterreinen aan de Affligemdreef: “Eerste wedstrijden in augustus” Rutger Lievens

04 mei 2020

19u35 8 Aalst De stad Aalst heeft de vergunning goedgekeurd voor vijf padelterreinen aan de Affligemdreef in Aalst. Het padelcomplex komt tussen tennisclub De Snas en de terreinen van de boogschuttersclub.

Padel, de racketsport die een combinatie is van tennis en squash en momenteel een hype is in Vlaanderen, krijgt een vaste stek in Aalst. “Initiatiefnemer Koen De Decker investeert in de bouw van padelterreinen op een perceel aan de Affligemdreef”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).

De stad Aalst verleende een vergunning voor de bouw van een complex met vijf padelterreinen, een containergebouw met cafetaria en kleedkamers, de aanleg van 36 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor 46 fietsen. Het padelcomplex komt op de Affligemdreef tussen tennisclub De Snas en de terreinen van de boogschuttersclub. Koen De Decker vertelt waarom hij padel naar Aalst brengt: “Padel is de snelst groeiende sport, zodat wij niet langer kunnen achterblijven in onze stad.”

“Het padelcomplex komt op een perceel dat bestemd is voor recreatie. De omliggende terreinen op de Zandberg zijn ook met verschillende dagrecreatieve functies zoals voetbal en tennis ingevuld, zodat de aanvraag voor de padelterreinen qua functie perfect inpasbaar is in de omgeving. Door het voorzien van een groenbuffer wordt het complex bovendien mooi geïntegreerd in de omgeving. De hipste sport van het moment hoort toch ook gewoon in Aalst ,” verduidelijkt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening van de stad Aalst.

Het is de bedoeling om tegen augustus het padelcomplex te openen en er de eerste padelwedstrijden te spelen.