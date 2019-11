Verdwijnt Aalst carnaval van werelderfgoedlijst? Verdict valt 12 december Rutger Lievens

22 november 2019

11u15 27 Aalst Blijft Aalst carnaval Unesco-werelderfgoed of niet? Het verdict valt donderdag 12 december in de namiddag. Dan staat er een vergadering op de agenda in de Colombiaanse hoofdstad Bogota waar het zal gaan over de toekomst van Aalst carnaval. De agenda belooft niet veel goeds voor Aalst: in het ontwerp-besluit staat nu al de verwijdering van Aalst carnaval te lezen.

Op de website van Unesco kan je de agenda terugvinden van de conventie in Colombia van december. Aalst carnaval wordt besproken op 12 december, donderdag in de namiddag. Er zullen vertegenwoordigers zijn van Armenië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Kameroen, China, Colombia, Cuba, Cyprus, Djibouti, Guatemala, Jamaica, Japan, Kazakstan, Koeweit, Libanon, Mauritius, Nederland, Palestina, Filipijnen, Polen, Senegal, Sri Lanka, Togo en Zambia. Dat Unesco-comité van landen heeft al een ontwerp-besluit klaar, en de vraag is of daar nog van zal afgeweken worden.

Criteria

In het ontwerp-besluit staat te lezen: “Het comité veroordeelt alle vormen van racisme, antisemitisme, islamofobie en vreemdelingenhaat. Op basis van de elementen die door het Bureau en het Secretariaat onder de aandacht zijn gebracht, voldoet ‘Aalst-carnaval’ niet langer aan de criteria van de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.”

Unesco argumenteert de verwijdering van Aalst carnaval op de volgende manier. “Sinds Aalst carnaval aan de lijst werd toegevoegd, heeft het bij verschillende gelegenheden berichten, afbeeldingen en voorstellingen verspreid die binnen en buiten de gemeenschap kunnen worden beschouwd als aanstootgevend. Men zet aan tot stereotyperingen, spot met bepaalde bevolkingsgroepen en beledigt de herinnering aan pijnlijke historische gebeurtenissen, waaronder genocide en slavernij. Deze handelingen, al dan niet opzettelijk, zijn in tegenspraak met de vereisten van wederzijds respect tussen gemeenschappen, groepen en individuen.”

De conclusie die voorligt, is ondubbelzinnig. “Unesco besluit het ‘Aalst carnaval’ te verwijderen van de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.”

Uit de bocht

Unesco zegt dat Aalst carnaval sinds het op de werelderfgoedlijst staat al verschillende keren uit de bocht ging. “Zowel in 2013, 2018 als in 2019 bereikten ons brieven over het carnaval”, staat er te lezen. “Al in 2013 stuurde ‘the Ant-Defamation League’, een organisatie uit de Verenigde Staten van Amerika een protestbrief naar Unesco om de stereotype afbeeldingen van joden in de stoet van Aalst aan te klagen”, zegt Unesco. In 2013 ging de losse groep Eftepië in de stoet gekleed in SS-uniformen met vlaggetjes van de ‘SS-VA’. Ze deelden die vlaggetjes uit aan de omstanders, terwijl ze een deportatiewagen voor Franstaligen voortduwden. Hiermee tackelden ze de N-VA en vooral het nieuwe Aalsterse N-VA-bestuur.

Unesco verwijst ook naar het thema van carnavalsgroep De Droeve Apostelen in 2018 en er staat een link in het verslag naar de website van Carnavalskoentje waar je nog tekeningen kan zien van burgemeester D’Haese met Hitlersnor en Nazi-uniform.

Toen de Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n met ‘Sabbatjoor’ de stoet introk, was het hek blijkbaar van de dam. 19.000 handtekeningen werden verzameld door The International Movement for Peace and Coexistence en afgegeven aan Unesco, met de vraag om Aalst carnaval te verwijderen van de prestigieuze lijst. Er kwamen bij Unesco brieven binnen van Het Forum der Joodse Organisaties, de hoofdrabbijn van Brussel, The World Jewish Congress, the International Movement for Peace and Coexistence, B’nai B’rith International en the Belgian League Against Anti-Semitism.

Volgens Unesco toont het incident met de carnavalslintjes met joodse karikaturen aan dat deze incidenten zullen blijven voorkomen.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was nog niet bereikbaar voor commentaar.