Verdediging roept expert op in dodelijk ongeval om vaststellingen aan te kaarten Koen Baten

15 januari 2020

15u47 2 Aalst In beroep is het dodelijk ongeval tegen Jurgen V.D.M. van start gegaan. V. reed in 2015 Stef Meert dood na de bierfeesten in de oktoberhallen van Wieze. In eerste aanleg kreeg hij nog drie jaar cel en werd hij onmiddellijk aangehouden voor de feiten. De verdediging riep in beroep een expert in het leven om de nodige vragen te stellen bij het ongeval.

Het ongeval gebeurde op 17 oktober 2015. V. was onder invloed van alcohol toch nog achter zijn stuur gekropen en reed aan het Wijngaardveld in Aalst de 22-jarige Stef Meert aan. Die overleefde het ongeval niet. De behandeling sleept al een hele tijd aan omdat er enkele problemen waren in het dossier.

Woensdag riep de verdediging een expert in die kwam getuigen, samen met de expert die de eerste vaststellingen deed op het ongeval. Er was discussie over bepaalde punten. Zo waren ze het oneens over de manier waarop de aanrijding gebeurde en over de afstandsmetingen die gevoerd werden. De aangestelde expert van de verdediging zegt dat het voertuig afremde vlak voor het ongeval, terwijl in eerste instantie de expert dit ontkent en ook de nodige simulaties hiervoor uitvoerde.

Ook over hoe hij aangereden werd is discussie. De wetsdokter verklaarde achteraan, maar de expert van de verdediging hield vol dat dit ook langs de zijkant kon gebeurd zijn, en dat de persoon misschien de weg wilde oversteken op het moment van de aanrijding. Zowel de verdediging als de burgerlijke partij krijgen nu de kans om een conclusie neer te schrijven op deze vaststellingen.

De zaak zal worden voortgezet op 17 juni.