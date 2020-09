Verbond carnavalsgroepen boos: “Er is geen enkel overleg geweest” Rutger Lievens

17 september 2020

Carnavalist Tot In De Kist, het verbond van carnavalsgroepen in Aalst, reageert boos op het nieuws dat Aalst carnaval misschien verplaatst wordt naar het laatste weekend van juni . "Er was beloofd om te overleggen met ons, dat is niet gebeurd", zegt Sven De Smet van CTIDK.

Zowel bij het Feestcomité van Aalst als bij Carnavalist Tot In De Kist valt men uit de lucht. “Er is niets met ons besproken, hoewel dat altijd is beloofd. Is dit samenwerken? Wil men oppositie in plaats van samen te werken naar een doel, dan zal men oppositie krijgen”, zegt De Smet.

Carnavalist Tot In De Kist zal nu het voorstel van carnaval in juni bespreken met de carnavalsgroepen.