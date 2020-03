Veranda loopt zware schade op nadat haagbrand overslaat Koen Baten

29 maart 2020

20u49 0 Aalst In de Kleistraat in Erembodegem is deze avond een brand ontstaan achteraan in de veranda van een woning. De brand ontstond eerst buiten aan de haag, maar sloeg daarna over op de woning, waardoor de veranda zware schade heeft opgelopen. Gelukkig raakte niemand gewond.

De brand werd opgemerkt omstreeks 19.15 uur. Heel wat buren kwamen meteen ter hulp met een tuinslang om het vuur te helpen blussen, maar de brandweer moest toch ter plaatse komen. Denderleeuw en Aalst waren aanwezig op de brand en hadden het vuur snel onder controle.

De veranda, waar het vuur op was overgeslagen, liep wel heel wat schade op. Dit zorgde ook voor rookontwikkeling in de hele woning. Een deel van de veranda moest naar buiten gehaald worden om zeker te zijn dat het vuur onder controle was. De hele woning werd nadien grondig verlucht.

Bij de brand raakte niemand gewond, het koppel kon nadien gewoon terug naar huis.