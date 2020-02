Veiligheidscel in Aalst preventief bij elkaar gezeten voor coronavirus Koen Baten

28 februari 2020

12u14 0 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese heeft vanochtend samengezeten met de veiligheidscel in Aalst om preventief zaken te bespreken in verband met het coronavirus dat aan een opmars bezig is. Alle hulpdiensten en communicatiediensten zijn waakzaam en volgen de situatie op de voet.

Er zijn heel wat vragen van burgers over het virus, maar op dit moment is er nog geen reden tot paniek. Het virus wordt overgedragen via speeksel en niet via de lucht, een mondmasker dragen heeft dus weinig zin.

De stad vraagt burgers met aandrang om bij klachten niet langs te gaan naar de spoed of naar het ziekenhuis, maar wel om een afspraak te maken voor een huisbezoek van de huisarts. “Ook langs gaan bij de huisarts zelf valt af te raden", klinkt het. Wanneer de huisarts aan huis komt kan hij een onderzoek doen en bepalen of er een test moet afgenomen worden. “Is deze positief, dan is er een quarantaine van 14 dagen", klinkt het.

De ziekenhuizen in Aalst zijn ook voorbereid om een eventuele crisis op te vangen. Om de verspreiding van het virus te vermijden kan je regelmatig je handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en deze telkens vervangen, maar ook thuis blijven als je ziek bent.

Via deze website kan je ook al je vragen lezen over het coronavirus. Je kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer 0800 14 689.