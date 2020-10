Veilige fietsverbinding tussen Herdersem en Leirekensroute Rutger Lievens

07 oktober 2020

16u51 0 Aalst Er komt een veilige fietsverbinding tussen Herdersem en de Leirekensroute. Dat zijn gemeenteraadsleden Cathy Grysolle en Ann Van de Steen (allebei Lijst A) te weten gekomen.

“Gemeenteraadslid Cathy Grysolle en andere collega’s in de gemeenteraad uit de Faluintjesstreek vroegen om toch fietspaden te voorzien in het ontwerp voor de heraanleg van de Gudstraat, Kattenbroekstraat, Koning Albertstraat een aanpalende straten in Herdersem en Moorsel”, zegt oud-schepen en huidig gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A).

Cathy Grysolle (Lijst A) is inwoner van Herdersem. “De dienst Mobiliteit en Openbare Werken heeft intern haar huiswerk gemaakt en gaat akkoord met onze vraagstelling eerder op een commissie. Initieel lagen vier alternatieven op tafel, na overleg werd beslist om fietspaden aan te leggen met smallere rijweg zodat het aantal grondinnames beperkt blijft. Zo ontstaat er een duidelijke en veilige fietsverbinding”, zegt ze. “Budgettair heeft dit dan wel een weerslag, maar wij zijn blij dat de stad kiest voor fietscomfort boven besparing”, zegt Ann Van de Steen (Lijst A)

“De extra investeringen in fietspaden op het traject Herdersem en Moorsel zorgen voor een verhoogde veiligheid. Wij zijn blij dat er uiteindelijk niet bespaard wordt op de veiligheid van de fietsers, ook in de deelgemeenten. Hierdoor kan er een duidelijke fietsverbinding ontstaan tussen Herdersem en Leirekensroute”, besluit Cathy Grysolle tevreden.