Veertiger riskeert 5,5 jaar cel voor dodelijk ongeval na bierfeesten in 2015: “Het spijt mij dat ik Stef (22) niet gezien heb” Koen Baten

09 september 2019

17u29 0 Aalst Jurgen V.D.M. heeft spijt van het dodelijk ongeval op het Wijngaardveld in Aalst waarbij de 22-jarige Stef Meert om het leven kwam. Beide kwamen van de bierfeesten in Wieze, toen V.D.M. voetganger Stef aanreed met zijn Range Rover terwijl hij gedronken had. “Het spijt mij dat ik Stef niet gezien heb, maar ik zit zelf met zo veel vragen waarom ik hem niet gezien heb", aldus V.

Het ongeval dateert al van 17 oktober 2015 in Aalst. Het dossier sleept al jaren aan door een paar procedures en vertragingen, en wordt nu eindelijk behandeld in de rechtbank van Aalst. De bestuurder van de Range Rover was op het moment van de feiten onder invloed van alcohol en wordt beticht van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Iets wat Frank Scheerlinck, de advocaat van de beklaagde, al betwist sinds de start van het dossier. “Mijn cliënt heeft zijn auto 50 meter verder langs de kant geparkeerd om andere ongevallen te voorkomen. Het was daar erg donker, omdat de straatverlichting niet werkte", zegt Scheerlinck. “Hij is daarna meteen naar de plaats van het ongeval gelopen en heeft nooit geaarzeld om te helpen. Hij is ook te horen op de hulpoproepen naar de ambulance, wat toch duidelijke signalen zijn dat hij niet de intentie had om te vluchten", klinkt het.

Dronkenschap betwist

Ook de dronkenschap wordt betwist door zijn advocaat. “Mijn cliënt kon nog een muntje oprapen en wist perfect waar hij was. De getuige vroeg de straat en de locatie en mijn cliënt kon meteen antwoorden met Universal aan het Wijngaardveld", klinkt het. Op het moment van de feiten had V.D.M. 2,08 promille in zijn bloed. “Iemand die nog perfect kan zeggen waar hij is, is toch niet dronken", aldus Scheerlinck. “Dat hij zou geslapen hebben bij het verhoor, klopt ook niet. Hij was in shock en zat te huilen waardoor zijn ogen rood aanliepen", klinkt het.

Ook de beklaagde zelf nam het woord in de rechtbank. “Er zijn zoveel elementen waarover twijfel is. Ik hoop gewoon op gerechtigheid. Ik besef dat ik fout ben geweest en dat Stef daardoor overleden is, maar ik wou niet dat dit gebeurde", zegt V. “Ik zag dat andere auto’s bijna tegen mijn wagen reden en daarom heb ik mij verzet, maar ik wou niet vluchten. Ik hoop dat de rechtbank een correcte straf uitspreekt.”

Er is een vraag die op ieders lippen brandt. Waarom hebt u nog gereden na de bierfeesten? Bel een taxi of enkele vrienden, maar neem niet meer plaats achter het stuur, dan heb je al dit leed niet Peter D’hondt

“Er is een vraag die op ieders lippen brandt", vulde politierechter Peter D’hondt aan. “Waarom hebt u in godsnaam nog gereden na de bierfeesten. Ga er gerust naar toe, maar neem niet meer plaats achter het stuur. Dat is niet meer van deze tijd. Bel een taxi of enkele vrienden, maar kruip niet meer achter het stuur, dan heb je al dit leed niet”, klinkt het.

De nabestaanden van Stef willen niets liever dan het proces afsluiten. “Het duurt nu al vier jaar", zegt advocaat Jos Coussement. “Ze willen alles afsluiten en verwerken.”

De politierechter doet uitspraak op 10 oktober. V.D.M. riskeert een gevangenisstraf van 5,5 jaar, 12.000 euro boete, een rijverbod van tien jaar en alle examens.