Veel volk op Cirk dankzij stralende zon en magische acts Rutger Lievens

24 augustus 2019

15u56 0 Aalst Cirk! in Aalst is opnieuw een voltreffer. De stralende zon heeft een pak volk naar het centrum van de stad gelokt en de mensen smullen van de magie, de humor en de acrobatie op het circusfestival.

Compagnie Baroloso maakt deze namiddag het Begijnhof van Aalst onveilig. De artiesten brengen grappige acrobatische acts - acrobaten dragen ballonnen onder hun kleren en laten ze knallen tijdens enkele stunts - of tonen hun behendigheid in supermankostuum. De houten kermis op de Graanmarkt was gisteren al een voltreffer en valt opnieuw in de smaak. Op het Werfplein was er veel volk op de been voor enkele acrobatennummers.

Cirk! loopt nog vanavond en morgen. Het volledige programma vind je op www.cirkaalst.be.