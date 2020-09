VB op Albatros-rotonde: “Claxoneer tegen de regering” Rutger Lievens

24 september 2020

17u53 2 Aalst Enkele VB’ers uit de regio van Aalst hingen een groot spandoek op aan de Albatros-rotonde in Erembodegem: ‘Claxoneer! Niet mijn regering’, stond er te lezen. Verschillende automobilisten beantwoordden de oproep door te toeteren.

“We zien en horen het aan de reacties, de mensen zijn het politieke circus meer dan beu”, aldus de VB’ers. “Het signaal van de kiezer wordt in de vuilnisbak gekieperd. In elke normale democratie zou men opnieuw de mening van de man en vrouw in de straat vragen. In dit land niet. Daarom vragen we verkiezingen, omdat de Vlaming opnieuw baas in eigen land moet worden", aldus Steve Herman, voor VB in de gemeenteraad van Aalst.



