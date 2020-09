VB’er heeft corona en mist gemeenteraad van Aalst Rutger Lievens

14 september 2020

18u38 0 Aalst Guy Claus, gemeenteraadslid van Vlaams Belang, mist de gemeenteraad morgen. Hij testte positief op coronavirus.

Claus bevestigt dat hij niet aanwezig zal zijn op de gemeenteraad van dinsdag in het belfort omdat hij corona heeft. Het is de eerste keer dat er weer een fysieke gemeenteraad wordt georganiseerd. Tijdens de lockdown waren er digitale vergaderingen. “Ik voel me goed, ik heb gisteren nog gefietst. Het is alsof ik een verkoudheid heb, meer niet”, zegt Guy Claus (VB). De man is buschauffeur bij een busbedrijf dat instaat voor het vervoer van topclubs. “Omdat ik Rapid Wien moest vervoeren voor een Champions League-wedstrijd ben ik vorige week getest. Die test bleek positief. Anders had ik het zelfs niet geweten dat ik besmet ben met het coronavirus.”

Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn ondertussen op de hoogte gebracht door gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). Die vervulde de voorbije dagen een beetje de rol van contact-tracer. “Ik heb het gemeenteraadslid gevraagd of hij recent nog commissies of partijvergaderingen heeft bijgewoond en dat was gelukkig niet het geval”, zegt Coppens. De eerste ‘echte’ gemeenteraad sinds de lockdown gaat dus door, weliswaar zonder publiek. De gemeenteraadsleden zitten ofwel op afstand van mekaar, of er staat een plexiglas tussen de zitjes. “We hebben alle gemeenteraadsleden een nota met instructies gestuurd.” Het publiek zal kunnen volgen via een livestream op de website van de stad.