Vandalen vernielen voorruit van wagen met scherp voorwerp Koen Baten

15 mei 2020

15u52 12 Aalst In de Damstraat in Nieuwerkerken hebben vandalen de voorruit van de auto van Charlien Dewulf beschadigd. Het vandalisme gebeurde mogelijk al enige tijd terug, want door de coronacrisis stond de wagen een tijd lang stil. Wie het gedaan heeft is nog onduidelijk.

De vrouw merkte de schade vrijdagochtend op aan haar voertuig. In de voorruit van haar wagen waren twee inslagen te zien. Die gebeurden vermoedelijk met een loodjesgeweer of een ijzeren staaf. De wagen zelf werd vorig jaar in mei aangekocht en is dus nog niet zo oud.

Charlien verwittigde meteen de politie die ter plaatse kwamen om de schade te bekijken. Er werd een klacht ingediend tegen onbekenden. De vrouw hoopt nu dat de daders alsnog gevonden worden. Wie iets gezien heeft of meer weet over de feiten in Nieuwerkerken kan altijd contact opnemen met de Aalsterse politie.