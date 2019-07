Vandalen steken inhoud werfcontainer in brand Koen Baten

30 juli 2019

12u09 6 Aalst In de Onderwijsstraat in Aalst hebben vandalen in de nacht van maandag op dinsdag een container vol met materiaal in brand gestoken. Daarna gingen ze op de vlucht. De container zat gevuld met boeken, een zetel en andere materialen van een klas die ze aan het verbouwen waren.

Het vuur brak uit omstreeks 3.00 uur afgelopen nacht. Enkele personen in de buurt merkten de brand op en verwittigden meteen de brandweer. “Toen we aankwamen stond de hele container in lichterlaaie", aldus officier David Daelman. “We hebben al het materiaal in de container uit elkaar getrokken en geblust met een stevige schuimlaag. De container stond gelukkig ver genoeg van het gebouw verwijderd waardoor deze gevrijwaard werd”, klinkt het.

De daders die vermoedelijk de container in brand gestoken hebben zijn onbekend. Bij de brand vielen geen gewonden. Al het materiaal is wel verloren gegaan in de vlammen.