Vandalen beschadigen verschillende spiegels Koen Baten

10 juni 2019

11u04 0

Op Hertshage in de buurt van frituur Topperfriet zijn afgelopen weekend verschillende spiegels van auto’s afgebroken. De vandalen sloegen er toe bij vijf verschillende auto’s waarbij de spiegels werden afgebroken. Wie er achter de feiten zit is niet duidelijk. In de buurt hangen geen camera’s. In en rond Hertshage zijn er in het verleden ook al vaker problemen geweest, de laatste maanden was het er stil, maar nu werd er opnieuw vandalisme gepleegd. De buurt hoopt dat het vandalisme niet opnieuw een opstoot krijgt.