Vanaf volgende week schoolstraat in Maaldreef, Eikstraat en Graanmarkt Rutger Lievens

11 september 2019

13u18 16 Aalst Aalst krijgt er drie nieuwe schoolstraten bij. Dagelijks zal de Maaldreef in Nieuwerkerken en de Eikstraat omgevormd worden tot schoolstraat. De Graanmarkt wordt enkel op woensdag afgesloten. De schoolstraat in Meldert blijft bestaan en op woensdag zijn kinderen ook baas in de Pontstraat in Aalst.

Een schoolstraat is een straat met een schoolingang, die bij het begin en het einde van de schooldag gedurende korte tijd wordt afgezet voor gemotoriseerd verkeer. Concreet wordt er aan de ingang van de straat een versperring geplaatst, zodat kinderen zich enkel nog te voet en per fiets naar school kunnen begeven. Ouders die hun kinderen enkel met de wagen kunnen brengen, kunnen iets verder parkeren om hun kinderen te voet tot aan de schoolpoort te begeleiden. Bewoners uit de straat mogen de straat tijdens de periode van de schoolstraat wel stapvoets uitrijden maar niet inrijden.

Op vraag van de scholen

“De nieuwe schoolstraten komen er op vraag van de scholen zelf”, benadrukt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Door schoolstraten in te voeren en gemotoriseerd verkeer te weren bij het begin en einde van de lestijden wordt de straat heel wat veiliger voor de schoolgaande kinderen. Er ontstaat immers meer plaats voor voetgangers en fietsers. Bovendien is het ook gezonder. Minder auto’s betekenen namelijk ook minder uitlaatgassen en fijn stof waaraan de kinderen worden blootgesteld. Het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen is een van de belangrijkste speerpunten in het mobiliteitsplan ‘Aalst ontknoopt’.”

Met deze drie nieuwe schoolstraten komt het totaal in Aalst en deelgemeenten nu op vijf. “In Meldert werd in 2016 al de eerste schoolstraat opgestart. In april 2019 startte er een schoolstraat in de Pontstraat, elke woensdag. Vanaf 16 september is er een schoolstraat in de Maaldreef in Nieuwerkerken en de Eikstraat in Aalst.”

Na een jaar evaluatie

In de Maaldreef is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten tussen 8.10 en 8.45 uur en 15.10 en 15.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen verkeer toegelaten tussen 11.50 en 12.20 uur. De Eikstraat wordt afgesloten tussen de Geraardsbergsestraat en de Hugo Lefèvrestraat. Voor schooltijd van 8.15 tot 9 uur, in de namiddag van 15.15 tot 15.45 uur, op woensdagmiddag van 11.45 tot 12.30 uur. Er wordt in die eenrichtingsstraat ook een fietspad aangelegd om fietsers in de tegengestelde richting meer ruimte te geven. Vanaf 18 september 2019 komt er ook nog de Graanmarkt aan het Atheneum bij. Die zal afgesloten zijn op woensdag van 8 tot 8.40 uur en van 11.50 tot 12.30 uur. Alle schoolstraten worden na één schooljaar geëvalueerd.