Vanaf vandaag wegenwerken aan de Parklaan Rutger Lievens

19 augustus 2019

17u38 3 Aalst Automobilisten die aan de Parklaan in Aalst moeten passeren opgelet: vanaf vandaag zijn daar wegenwerken aan de gang.

“Omdat de Parklaan (N9) richting E40 spoorvorming vertoont, legt het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf vandaag een nieuwe asfaltlaag aan. Het verkeer richting E40 en richting rotonde ‘Haring’ rijdt over één rijstrook”, zegt de stad Aalst. “Ook fietsers volgen een omleiding. De werken duren één week en zullen klaar zijn op vrijdag 23 augustus. Om de hinder te beperken werkt het agentschap tijdens de zomervakantie, want dat is een verkeersluwere periode.”