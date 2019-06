Vanaf september met de lift naar de treinperrons Rutger Lievens

02 juni 2019

18u46 3 Aalst Vanaf september moet je niet meer de trappen op met koffers en kinderwagens om een trein te nemen in Aalst. De liften naar de perrons van het station van Aalst zijn bijna klaar. De afwerking is voorzien voor na het bouwverlof. Goed nieuws dus voor al wie minder mobiel is.

De werken van NMBS, De Lijn en Infrabel zijn ondertussen al drie jaar aan de gang. Een bestaande diensttunnel onder de sporen werd verbreed tot tien meter. Langs de ene kant van de nieuwe onderdoorgang komen trappen en vier glazen liften. Aan de andere kant van de tunnel is er een fietspad.

Fietsers en voetgangers

“Het moet een brede, aangename onderdoorgang worden voor voetgangers en fietsers", is te horen bij NMBS. “De tunnel zal het Statieplein verbinden met het nieuwe Denderplein en de toekomstige fietsers- en voetgangersbrug over de Dender”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). “Dat nieuw Denderplein - de naam ligt eigenlijk nog niet vast - zal een groene plek zijn in de stad waar je zal kunnen verpozen.”

Voor de aanleg van het plein wordt gewacht tot de realisatie van de voetgangers- en fietsersbrug over de Dender en het nieuwe parkeergebouw op de pendelparking. Aan dat parkeergebouw voor 900 auto’s wordt ondertussen hard gewerkt. De voorbije maanden ontstond er een diepe bouwput ter hoogte van de Denderstraat. Het parkeergebouw zal verbonden zijn met de nieuw aan te leggen Tragelweg via een tunnel onder de Denderstraat die er al ligt. Verwacht wordt dat dat alles tegen 2021 zal klaar zijn.

De nieuwe tunnel onder het station van Aalst, de aanleg van het Denderplein en het nieuwe parkeergebouw vormen de laatste fase van vernieuwing van de stationsomgeving. Dat grote stadsvernieuwingsproject startte met de heraanleg van het Werfplein en ging verder met een nieuwe Sint-Annabrug, een nieuw busstation en een nieuw Statieplein

Stille Oceaan

Er komt ook een kunstwerk in de nieuwe tunnel onder de sporen. Het kunstproject heet ‘Aardmantelstudie/Stille Oceaan-Aalst van de Gentse kunstenaar Christoph Fink. Volgens de info die daarover bekend is gaat het kunstwerk hierover: het kunstwerk vertrekt vanuit een projectiepunt in het midden van de tunnel in Aalst richting het verst liggend aardelement, de Stille Oceaan. De tekening wordt ingebakken op keramische tegels en komt op de volledige zuidoostelijke tunnelwand.