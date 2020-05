Vanaf 4 mei uitbreiding gezondheidszorg: “Aalsterse ziekenhuizen zijn er klaar voor” Rutger Lievens

03 mei 2020

13u25 0 Aalst Vanaf 4 mei hervatten de huisartsenpraktijken hun normale taken, nadat chronische zorgen en acute problemen naar het tweede plan werden verdrongen door COVID-19. Zowel de eerstelijnszorg van huisartsen en andere zorgverleners als de twee Aalsterse ziekenhuizen hebben een strategie uitgewerkt om dit praktisch te organiseren.

De afgelopen weken heeft de corona-epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Niet-dringende consultaties werden uitgesteld en ook een fysiek bezoek aan de huisarts werd tot een minimum beperkt. Vanaf maandag 4 mei zal de gezondheidszorg haar dienstverlening geleidelijk uitbreiden.

“Dankzij de nodige hygiënische en organisatorische maatregelen zoals werken op afspraak, voldoende afstand in ruimte en tijd tussen patiënten, het gebruik van persoonlijke bescherming en doorgedreven hygiëne kunnen de huisartsen in alle veiligheid voor de patiënt, de medewerkers en de artsen zelf hun taken in de eerstelijnszorg terug opnemen. We moeten de verspreiding van het coronavirus bestrijden, maar we mogen onze andere taken niet verwaarlozen, want ook dat kost mensenlevens!”, zegt voorzitter Marc Amant van de Huisartsenkring Aalst.

Zowel het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis als het OLV-ziekenhuis heeft een aantal maatregelen getroffen om de verwachte stroom van patiënten in goede banen te leiden. “Er wordt signalisatie aangebracht die patiënten moeten helpen om social distancing te respecteren. Beide ziekenhuizen hebben ook praktische richtlijnen uitgewerkt voor de selectie van patiënten die prioritair geholpen zullen worden. Alle richtlijnen zijn te vinden op de website van elk ziekenhuis: www.asz.be en www.olvz.be”, klinkt het.

Aparte ingang

“Bepaalde diensten werden tijdelijk gesloten om de nodige mensen en middelen te kunnen inzetten voor de behandeling van COVID-19-patiënten. Vandaag blijkt dat vele patiënten hun noodzakelijke medische zorg niet langer kunnen uitstellen. Wij staan paraat om hen in de meest veilige omstandigheden te helpen”, zegt dokter Wim Jorissen, hoofdarts OLV-ziekenhuis.

“Ook bij ASZ namen we alle nodige maatregelen om veilig en gefaseerd terug op te starten met de niet-COVID-activiteiten”, zegt Sabine Siau, waarnemend algemeen directeur van het ASZ. “Zo is er aan het onthaal in Aalst een aparte doorgang voorzien voor mensen die binnenkomen en buitengaan, zodat de nodige afstand altijd kan bewaard worden. Iedereen wordt bij het binnengaan ook gevraagd de handen te ontsmetten, een mondmasker te dragen en zijn of haar temperatuur te laten meten. In de wachtzalen werden zitplaatsen afgedekt om ook daar tijdens het wachten voldoende afstand te houden. Op deze manier kunnen we met aandacht voor de veiligheid van alle patiënten en medewerkers gefaseerd terug opstarten.”

Bezoekverbod ziekenhuizen blijft

Bij de start van de corona-epidemie oordeelde de veiligheidscel dat het nodig was geen bezoek meer toe te laten in de Aalsterse ziekenhuizen. Om de kans op besmetting te beperken en risicovolle groepen te beschermen, vaardigde de burgemeester al op donderdag 12 maart een bezoekverbod uit in de Aalsterse ziekenhuizen. Later werd deze maatregel ook federaal ingevoerd. “Bij de geleidelijke uitbreiding van de gezondheidszorg vanaf 4 mei 2020 blijft het cruciaal om de ziekenhuizen zo virusvrij mogelijk te houden”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Social distancing, hoest- en handhygiëne en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen blijven cruciaal – zeker nu er meer circulatie in onze ziekenhuizen zal komen”, dokter Bart Van Daele, waarnemend algemeen directeur van het OLV-ziekenhuis. “Ook het bezoekverbod blijft een heel belangrijke maatregel om verdere COVID-19-besmettingen te voorkomen binnen de kwetsbare populatie die ziekenhuispatiënten vaak zijn en daarom is het belangrijk dat deze maatregel voorlopig gehandhaafd blijft zoals voorheen”, zegt dokter Lieven Vergote, medisch diensthoofd van de spoedgevallendienst van het ASZ.