Vanaf 11 mei weer betalen om te parkeren Rutger Lievens

06 mei 2020

16u31 64 Aalst Vanaf 11 mei moet je opnieuw weer een parkeerticket betalen in Aalst. Parkeerbedrijf OPC stuurt vanaf dan weer parkeerwachters op pad.

“Vanaf maandag 11 mei start OPC opnieuw met parkeercontroles en moet je dus betalen in het centrum en in blauwe zones je parkeerschijf leggen. Betalend parkeren kan via sms of via een app en is dus perfect mogelijk zonder automaten te moeten aanraken”, zegt de stad Aalst. Vanaf 11 mei heropenen de winkels.

Al sinds 18 maart hoef je niet meer te betalen om te parkeren in het stadscentrum van Aalst. Veel auto’s waren er toch niet op de weg door de lockdown. Parkeerbedrijf OPC besliste om niet meer te controleren of de parkeertickets wel betaald werden, tot komende maandag dus.