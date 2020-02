Vanaf 1 juni verbod op zwaar vrachtverkeer bij start en einde schooldagen Rutger Lievens

07 februari 2020

18u21 0 Aalst Vanaf 1 juni zal vrachtverkeer verboden zijn in het stadscentrum van Aalst bij de start en het einde van schooldagen. Eerst zal er nog geverbaliseerd worden door politieagenten, later worden camera’s geïnstalleerd die nummerplaten herkennen en die overtreders zullen registreren. Overtreders krijgen een GAS-boete. “Geld dat terug geïnvesteerd kan worden in verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Op de gemeenteraad van februari zal het verbod op vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton tijdens de ‘venstertijden’ - de start en einde van schooldagen op de agenda staan. Het stadsbestuur had in december, na het tragische, dodelijke ongeluk met de 11-jarige Celio, aangekondigd dat dit in januari op de gemeenteraad zou komen. Januari kwam nog te vroeg, maar het huiswerk van schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is klaar.

Pionierswerk

“Het afgebakende gebied waar vervoer boven de 3,5 ton zal verboden worden bevindt zich binnen de Ring van Aalst”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Verkeersborden zullen aanduiden waar de zone begint. Er is overleg met alle belanghebbenden. Onder meer Comeos (organisatie voor handel en diensten in België, nvdr.) kijkt mee naar wat er in Aalst gebeurt. Dit is tenslotte pionierswerk, Aalst zal de eerste stad zijn die dit invoert.”

Er zullen ook afwijkingen kunnen worden aangevraagd. “Een eenmalige afwijking voor vrachtwagens die bijvoorbeeld beton moeten storten zal mogelijk zijn”, zegt de burgemeester. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er een IT-systeem zal komen om afwijkingen aan te vragen. “Daar zal je je aanvraag kunnen indienen en je nummerplaat ingeven”, zegt De Gucht.

1 juni

Vanaf 1 juni gaat het verbod voor zwaar verkeer bij de start en einde van schooldagen van start. “Dat is enorm snel. Alleen in Brugge bestaat er iets dat er op lijkt, maar daar hebben ze er twee jaar over gedaan om dat in te voeren. Als de oppositie vindt dat het niet snel genoeg gaat, dan is dat geen realistische kijk op de zaken”, zegt schepen De Gucht (Open Vld). De chauffeurs zullen in een eerste fase worden geïnformeerd, later aangemaand en nog later geverbaliseerd. “Binnen het jaar willen we een ANPR-camerasysteem om de controles uit te voeren”, zegt De Gucht. Via dat slimme systeem dat nummerplaten herkent, kan onderscheid gemaakt worden tussen zwaar vrachtverkeer en een schoolbus die kinderen naar het centrum brengt.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) gaat met de procureur in overleg over de boetes. “Het zou goed zijn om met GAS-boetes te werken. Het geld dat dat oplevert, kunnen we opnieuw investeren in verkeersveiligheid”, zegt D’Haese.