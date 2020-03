Van TW Classic tot het optreden van Rammstein, Aalstenaars tappen de pinten Rutger Lievens

18 maart 2020

20u45 0 Aalst Normaal gezien hadden ze komende zondag in de weer geweest tijdens de finale van de Beker van België van het voetbal in het Koning Boudewijnstadion, maar door het coronavirus gaat dat niet door. Voorlopig staat de Ros Beiaardommegang van Dendermonde wel nog altijd in de agenda. Oilsjt@Work zet elk jaar zo’n 1.000 mensen (van Aalst tot Limburg) aan het werk op evenementen overal in het land. Van TW Classic tot het optreden van Rammstein in Oostende, de pinten worden getapt door verenigingen van Oilsjt@Work.

Aalstenaar Kenny Baele zijn eerste opdracht dateert uit 2017 in het Koning Boudewijnstadion, bij een wedstrijd van de Rode Duivels. “Door het goede geleverde werk van onze carnavalsvereniging vroegen ze om met meer volk te helpen. Aangezien dit met één carnavalsvereniging niet haalbaar was, heb ik een aantal bevriende Aalsterse carnavalsgroepen gevraagd of ze interesse hadden om mee te gaan werken. Al snel leverden wij een 40 à 60 tal mensen voor diverse voetbalwedstrijden, concerten en festivals”, vertelt hij.

Carnavalsverenigingen

Er waren wat problemen met de vzw waarmee de Aalsterse carnavalsgroepen samenwerkten, dus besloot Kenny Baele zelf een organisatie op poten te zetten: Oilsjt@Work. “Dankzij Oilsjt@Work krijgen carnavals- en andere verenigingen de kans geld te verdienen en om budgetten op te bouwen. Daardoor moeten ze niet leuren met steunkaarten of andere activiteiten organiseren. Het smeedt ook een band. Mensen van verschillende verenigingen leren mekaar kennen op een leuke manier”, zegt Kenny.

In 2019 werden 1.000 mensen van een 50-tal verenigingen ingezet. Ondertussen zijn er een 35-tal Aalsterse carnavalsgroepen, een vijftal Aalsterse losse groepen, een supportersclub van Eendracht Aalst, handbalclub, twee carnavalsgroepen uit Lede, een carnavalsgroep uit Opwijk, een carnavalsgroep uit Dendermonde, twee carnavalsgroepen en een schaatsclub uit Halle en nog een vijftal verenigingen uit het Limburgse die meewerken met Oilsjt@Work. “De voorbije weken hebben tal van verenigingen uit Aalst, Ninove, Baasrode, Dendermonde, Denderleeuw en zelfs uit de Kempen om informatie gevraagd”, zegt Kenny Baele.

Ros Beiaardommegang

In 2020 wordt het nog drukker, als de crisis met het coronavirus niet te lang aansleept tenminste. De Beker van België stond op de agenda van Oilst@Work, maar die wedstrijd is uitgesteld. Het is afwachten of de 10 Miles Antwerpen op 26 april kan doorgaan. Op onder meer het concert van Rammstein in Oostende op 10 juni en TW Classic op 21 juni zal Oilsjt@Work aan het werk zijn. Zelfs tijdens de Ros Beiaardommegang in Dendermonde zullen de Aalstenaars werken.

“Voor het komend jaar wordt het nog drukker, dus kunnen we nog meer verenigingen inzetten op evenementen. Momenteel komen er al 5 rechtstreekse grote festivals bij, waar de onderhandelingen afgerond zijn. De eerste contacten zijn gelegd met twee grote evenementenbureaus.”

Geïnteresseerde carnavals- en andere verenigingen kunnen steeds contact opnemen op het nummer 0471/92.75.83 of via mail naar oilsjtatwork@gmail.com.