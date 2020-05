Van stormloop geen sprake: opmerkelijk rustig in Aalsterse winkelstraten Koen Moreau

16 mei 2020

12u41 17 Aalst Het blijft zaterdag opmerkelijk rustig in de winkelstraten in Aalst.

Tijdens een korte wandeling doorheen de Nieuwstraat, het winkelhart van Aalst, kwamen we slechts een tiental mensen tegen. Van wachtrijen of een stormloop is helemaal geen sprake. Veel mensen nemen duidelijk het zekere voor het onzekere en wachten nog even af. De genomen maatregelen zijn nochtans immens. Op de straten zijn pijlen geschilderd die de wandelrichting aangeven, gemeenschapswachten zijn present, de winkels laten slechts een beperkt aantal klanten toe en zowat overal is ontsmetting aanwezig. Veilig winkelen is op deze manier perfect mogelijk.