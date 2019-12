Van kerstfeestje naar kraamkliniek: Gilles en Madison superblij met kerstbaby Nino Rutger Lievens

18u49 3 Aalst Om 9 uur ‘s ochtends op kerstdag werd Nino Caudron, het kindje van Gilles Caudron en Madison Van Veerdegem, geboren in het ASZ in Aalst. Het koppel was nog maar net thuis van het kerstfeest, of ze mochten al naar het ziekenhuis vertrekken voor de bevalling.

De geboorte van Nino was normaal voorzien voor 12 of 13 januari, maar het draaide dus anders uit. “We waren rond een uur of 3 terug thuis deze nacht van het kerstfeestje met de familie. Veel slaap zat er echter niet in. Om 5.30 uur stonden we al in het ziekenhuis, want de baby kwam eraan”, vertelt mama Madison. Om 8.55 uur kwam Nino ter wereld, een gezond kindje van 48 centimeter en 2,45 kilo. Het gezinnetje vierde kerstdag in het ASZ. “Een mooier kerstgeschenk bestaat er niet”, zeggen ze.