Van de Velde levert dagelijks 1.000 mondmaskers aan ASZ Rutger Lievens

24 maart 2020

11u11 12 Aalst Familiebedrijf Van de Velde uit Schellebelle levert nu dagelijks +/- 1.000 mondmaskers aan ASZ Aalst, dat op zijn beurt de verdeling onder de naburige ziekenhuizen coördineert. “Na een dringende vraag van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst, besliste Van de Velde begin deze week om een deel van het stikatelier in te zetten voor de productie van type 2-mondmaskers voor medisch gebruik”, aldus Van de Velde.

Van de Velde is bekend van de merken Marie Jo en PrimaDonna, en nu ook van de mondmaskers die het in deze crisis levert aan het Aalsterse ziekenhuis ASZ. “Als familiebedrijf draagt Van de Velde sociaal verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Daarom wordt momenteel een deel van de stiksters uit het atelier in Schellebelle ingeschakeld om type 2-mondmaskers te produceren, voor ziekenhuizen uit de buurt. Op die manier hoopt Van de Velde zijn steentje bij te dragen en een positief verschil te maken in deze uitdagende tijden”, zegt het bedrijf. Ook belangrijk om te melden: Van de Velde doet dit net als haar partners volledig kosteloos.

1.000 mondmaskers per dag

Na een dringende vraag van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst, besliste Van de Velde begin deze week om een deel van het stikatelier in te zetten voor de productie van type 2-mondmaskers voor medisch gebruik. Na een reorganisatie van het machinepark en het op punt stellen van het patroon, startten de stiksters woensdag met de productie van de eerste lading. Met succes: Van de Velde levert nu dagelijks +/-1.000 mondmaskers aan ASZ Aalst, dat op zijn beurt de verdeling onder de naburige ziekenhuizen coördineert.

“Als sociaal betrokken familiebedrijf was voor Van de Velde een deelname aan dit initiatief vanzelfsprekend. Ik ben fier dat ons team deze actie zo snel kon uitrollen en dat we daarbij konden rekenen op de steun van enkele trouwe partners”, zegt Marleen Vaesen, CEO Van de Velde. “In het bijzonder wil ik onze stiksters bedanken: met hun waardevolle expertise zijn ze sowieso een enorm belangrijke schakel, maar nu zijn ze echt het hart van ons bedrijf.”

Enorm enthousiast

Liesbeth Van de Velde, Head of Design en verantwoordelijke stikatelier zegt dat er direct veel enthousiasme was om iets te doen. “Onze stiksters waren van in het begin enorm enthousiast om deze actie op te zetten en zo onze zorgsector bij te staan in deze uitdagende periode. Ze staan daarbij niet alleen: het initiatief wordt enorm positief onthaald door alle collega’s en leeft echt op onze werkvloer”, zegt ze.

De stiksters werken met steriel materiaal, geleverd door het ziekenhuis, en in een grondig gereinigde en ontsmette werkomgeving. Daarnaast dragen ze tijdens het stikken handschoenen en een mondmasker, om steriel en volgens strikte hygiënische procedures te werken.

Het patroon en stappenplan zijn beschikbaar via deze link.