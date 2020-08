Van Ath naar Dendermonde: Valérie stapt 67 kilometer langs Dender en steunt zo River Cleanup Rutger Lievens

30 augustus 2020

17u39 0 Aalst Bijna 67 kilometer heeft Valérie De Groote uit Aalst afgelegd, langs de Dender van Ath tot Dendermonde. In totaal zamelde ze zo 1.400 euro in voor River Cleanup.

Zaterdagnamiddag pauzeerde Valérie eventjes in taverne Hazard aan de Zeebergbrug. Ze was dan al 12 uur aan het stappen. Met haar actie wil de ingeweken Aalsterse aandacht vragen voor de zwerfvuilproblematiek in en rond onze rivieren. “Zelfs na twee edities van de ‘World Cleanup Day’, die ik mee mocht organiseren, en jarenlange inspanningen van zwerfvuiljagers en Mooimakers blijft zwerfvuil een probleem. Met name zwerfvuil in en rond rivieren, dat zo mee naar zee gevoerd wordt en bijdraagt aan de plastiek soep in onze zeeën en oceanen. Elk jaar 8 miljard kilogram!”, zegt ze. Met de tocht van in totaal 67 kilometer wil Valérie sponsoring ophalen ten voordele van River Cleanup, een vzw die door haar broer Thomas opgericht werd. River Cleanup organiseert opruimacties, en investeert ook in technologieën die plastic uit rivieren vissen. In België en in meer dan twintig landen wereldwijd.

Het stopt hier niet mee. Wie haar actie nog wil steunen, kan dit via deze link. Valérie plant om de tocht nadien opnieuw af te leggen en over het hele traject zwerfvuil op te ruimen. Ze mikt erop om daarmee klaar te zijn tegen World Cleanup Day op 19 september.