Van 6 december tot 5 januari kan je opnieuw schaatsen op het Werfplein Rutger Lievens

06 november 2019

Aalst Aalstenaars kunnen deze winter opnieuw de schaatsen aantrekken. Van 6 december tot 5 januari staat er een ijspiste op het Werfplein langs de Dender.

Het stadsbestuur keurde op 25 oktober de vergunning voor de ijspiste op het Werfplein goed. Vroeger bevond de ijspiste zich op de Grote Markt en later op de Hopmarkt, maar sinds enkele jaren kan je schaatsen op het Werfplein. Dat is dit jaar dus niet anders.

Op 6 december wordt het startschot gegeven van Overwinteren in Aalst en openen alle kerstchalets in het centrum de deuren. Die dag is er ook Aalst Twinkelt en blijven de winkels een beetje langer open.