Valerius De Saedeleer blijft zeer populair in kunstwereld Rutger Lievens

05 augustus 2019

13u00 0 Aalst Aalsters kunstschilder Valerius De Saedeleer blijft ook anno 2019 zeer populair in de Vlaamse kunstwereld, ook al is hijzelf al 78 jaar dood. Dit jaar zijn kunstwerken van hem te zien in twee verschillende tentoonstellingen. De laatste 15 jaar leende de stad Aalst twaalf keer werken van hem uit voor tentoonstellingen, waaronder één in Tokyo.

Valerius De Saedeleer werd in Aalst geboren in 1867 en stierf in 1941. Een standbeeld van de landschapsschilder staat op de Oude Vismarkt. Stedelijk museum ‘t Gasthuys, gelegen aan de Oude Vismarkt, heeft een van de beste en grootste collecties van zijn werk in haar bezit. “Onze verzameling bestaat uit vijftien schilderijen, drie tekeningen en een hele reeks etsen naar zijn werk”, zegt Luc Geeroms van het museum.

“Bij organisatoren van tentoonstellingen is zijn werk nog steeds populair en hier is onze verzameling zowat de referentiecollectie in Vlaanderen: meestal wordt een bruikleen aangevraagd bij ons museum. Die wordt beoordeeld volgens verschillende criteria: belang van de tentoonstelling, rol van het werk van De Saedeleer hierbij en vooral de professionaliteit van de aanvragende instelling en de hierbij horende garantie op een goede en veilige behandeling van de werken. We lenen dan ook enkel uit aan officiële instellingen en musea die hier voldoende garant kunnen voor staan”, zegt Geeroms.

In 2019 is het werk van De Saedeleer te zien op twee plekken. Voor de tentoonstelling ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ in het kasteel van Gaasbeek, die liep tot 28 juli, werden twee schilderijen uitgeleend. De stad heeft toestemming gegeven om twee schilderijen van De Saedeleer uit te lenen voor de tentoonstelling ‘How to paint water – De Leie, stroom van inspiratie’, die loopt van 11 augustus tot 13 oktober 2019 in De Latemse Kluis in Sint-Martens-Latem.

Een overzicht van tentoonstellingen waarop het werk van De Saedeleer te zien was buiten Aalst de voorbije 15 jaar:

2018: 1 schilderij voor tento. ‘Schelde, een stroom van beelden’, van 27 november 2018 tot 24 februari 2019 in het Museum Albert Van Dyck te Schilde

2016: 1 schilderij voor tento. ‘Nervia/Sint-Martens-Latem’, van 22 oktober 2015 tot 17 januari 2016 in het Museum van Elsene

2015: 1 schiulderij voor tento. ‘FLUX. De Grote Verleiding’, van 4 juli tot 27 september 2015 in Broelmuseum te Kortrijk

2010: 1 schilderij voor tento. ‘Leie – Rimpelloze eenvoud’, van 21 september tot 3 december 2010 in het Museum van Deinze en de Leiestreek

2010: 1 schilderij voor tento. ‘Drie generaties Vlaamse kunst uit de streek van Sint-Martens-Latem en de Leie’ van 11/07 tot 29/08/2010 in The City Museum of Art (Himeji), van 04/09 tot 24/10/2010 in The Bunkamura Museum of Art (Tokyo) en van 30/10/2010 tot 10/01/2011 in The Okuda Genso Museum (Miyoshi-Hiroshima).

2008: 2 schilderijen voor tento. ‘Bevriende Meesterschilders. Gustave van de Woestyne – Valerius de Saedeleer’ van 19 oktober 2008 tot 1 februari 2009 in het Scheringa Museum voor Realisme te Spanbroek/Opmeer (NL)

2008: 1 tekening voor tento. ‘L’arbre’, van 01/09/2008 tot 09/01/2009 in het Musée Félicien Rops te Namur

2006: 12 schilderijen en 2 tekeningen voor de grote retrospectieve tentoonstelling ‘Valerius De Saedeleer’ van 23 september tot 26 november 2006 in het Museum van Deinze en de Leiestreek

2005: 2 schilderijen voor tento. ‘Juliao Sarmento/Valerius De Saedeleer’ van 13 november 2005 tot 15 januari 2006 in het museum Dhondt-Dhaenens te Deurle

2004: 1 schilderij voor tento. ‘In de lente van mijn land’ van 14 maart tot 25 april 2004 in het museum Dhondt-Dhaenens te Deurle