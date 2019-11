Valckenier neemt Opel-verdeler Van der Haegen over: “Aan Den Haring komt ‘multimerkensite’ met Opel, Citroën, DS en Peugeot”

Valckenier neemt Opel-verdeler Van der Haegen over: “Aan Den Haring komt ‘multimerkensite’ met Opel, Citroën, DS en Peugeot” Rutger Lievens

25 november 2019

12u03 2 Aalst Vanaf 2 januari 2020 kunnen Opel-rijders op het Aalsterse rotonde ‘Den Haring’ terecht in het ‘Plaza van der Haegen – by Valckenier’ voor de aankoop en het onderhoud van hun wagen. Komende maanden komen daar ook de merken Peugeot, Citroën en DS bij.

Naast de lancering van het Aalsterse autodelenproject Valckenier Share en de aankomende opening van de nieuwe Renault-en Dacia vestiging in Zottegem, kondigt Valckenier nu ook de komst van een ‘multimerkensite’ in centrum Aalst aan.

Verbouwingen

“Valckenier maakt met de opening van het Plaza Van der Haegen de stap naar een multimerkenaanbod. Hoewel zij vandaag in de regio sterk gekend staan als Renault -en Daciadealer, is Valckenier zich ervan bewust dat het merk van een wagen niet langer een primaire driver is in de keuze van de gebruiker”, zegt de familie Valckenier. “We zien een verschuiving in de behoeften van de consument. Daar waar de klant vroeger koos vanuit affiniteit met het automerk, gaat het vandaag veel meer over de oplossingen die wij als mobiliteitsspeler kunnen aanbieden. Niet het merk, maar de service en persoonlijke aanpak vormt de basis van een goede klantenrelatie.”

Vanuit de overtuiging dat zij de gebruiker maximale keuze moeten bieden, opent Valckenier op 2 januari 2020 het ‘Plaza Van der Haegen – by Valckenier’ in Aalst. “In het gebouw waar zich vandaag de Opel Van der Haegen-garage bevindt, zal Valckenier komende maanden het Opel-aanbod aanvullen met pop-ups van de merken Citroën, DS en Peugeot binnen diezelfde vestiging. In de loop van volgend jaar staan ook verbouwingen gepland om de vestiging tot volwaardige multimerkensite uit te bouwen”, zegt de bekende autoverdeler uit Aalst. “Voortbouwend op de jarenlange Opel-expertise van Van der Haegen – het vertrouwde Van der Haegen-team blijft aan boord – en als aanbieder van Citroën, DS en Peugeot in Aalst willen we onze klanten een brede keuze aan modellen aanbieden”, verklaart zaakvoerder Guy Valckenier.

Mobiliteit in de stadsdrukte

Naast een uitbreiding van het merkenaanbod blijft Valckenier ook inzetten op hun diverse mobiliteitsservices. Bij Valckenier koop je niet alleen een nieuwe wagen, maar kan je ook terecht voor wagenverhuur (Valckenier Rent), autodelen in Aalst (Valckenier Share), de aankoop van jonge tweedehandswagens (Valckenier Car Center) en erkende carrosseriewerken (Valco). “Inwoners van steden zoeken anno 2019 naar alternatieven om zich zo efficiënt, veilig en snel mogelijk te verplaatsen in de stadsdrukte”, aldus Guy Valckenier. Dat geldt niet enkel voor grootsteden, maar ook voor centrumsteden zoals Aalst, zo blijkt uit een navraag die Valckenier in de regio organiseerde en waarin werd gepeild naar de gewoontes en voorkeuren rond lokale mobiliteit. “Mobiliteit is niet langer een product, zoals een privéwagen, maar een service die de consument op de meest efficiënte manier van punt A naar B brengt.”

Naast de bestaande vijf vestigingen in Aalst, Ninove, Asse, Londerzeel en Zaventem kunnen Renault -en Dacia-gebruikers vanaf 16 december 2019 ook in een bijkomende Valckenier-vestiging te Zottegem terecht. Valckenier neemt daarbij de fakkel over van lokale gevestigde waarde Van Brantegem, sinds jaar en dag Renault -en Daciadealer in Herzele. Niet alleen Valckenier- klanten, maar dus ook Van Brantegem klanten zijn welkom in de nieuwgebouwde vestiging. Zij kunnen bovendien rekenen op hun vertrouwde gezichten: het Van Brantegem-team verhuist mee.