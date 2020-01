Vakbonden protesteren tegen besparingen op stadspersoneel Rutger Lievens

06 januari 2020

11u44 0 Aalst De drie vakbonden houden woensdag een minuut stilte voor de besparingen op het stads- en OCMW-personeel van Aalst. Het stadsbestuur verlengde in december de aanstellingsstop.

“Al maanden zijn er besparingen op stad en OCMW door contracten niet te verlengen. Het personeel wordt niet vervangen, ook niet het personeel dat met pensioen gaat”, zegt Benigne Pieters van ACV. “In uitzonderlijke omstandigheden (zoals gesubsidieerd personeel en als veiligheid in gedrang komt) wordt er gekeken of vervanging nodig is. De werkdruk verhoogt automatisch maar het einde is nog niet in zicht. Wat zal het meerjarenplan brengen? Nog meer besparingen? Privatisering?”, treden Dirk van Himste (ACOD) en Maya Vermoesen (VSOA) haar bij. De vakbonden roepen het personeel op om stipt om 14 uur samen te komen voor een minuut stilte.