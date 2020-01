Vakantiekampjes in Netwerk Aalst: Een week lang samen kunst maken of de cineast in jezelf ontdekken Rutger Lievens

12u29 0 Aalst Netwerk Aalst organiseert in de Paas- en zomervakantie creatieve kampjes voor kinderen. In de Kunstfabriek 1.0 maken kinderen een week lang samen kunst. Tijdens REKKER Studio kunnen ze dan weer de cineast in zichzelf ontdekken.

In de Paas- en zomervakantie kunnen kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar hun creativiteit laten ontbolsteren in Kunstfabriek 1.0. “Een week lang samen kunst maken, dat is waar Kunstfabriek 1.0 voor staat. Een werkplek voor speels en artistiek experiment met low-tech materiaal. Tijdens de schoolvakanties staan verschillende jonge kunstenaars en een team enthousiaste vrijwilligers van Das Kunst een hele week klaar met een grote gereedschapskist, een heleboel materiaal en een hoofd vol maffe ideeën om kinderen een onvergetelijke ervaring te bezorgen”, aldus Netwerk Aalst.

Tijdens de schoolvakanties staan verschillende jonge kunstenaars en een team enthousiaste vrijwilligers van Das Kunst een hele week klaar met een grote gereedschapskist, een heleboel materiaal en een hoofd vol maffe ideeën om kinderen een onvergetelijke ervaring te bezorgen. “Vreemde voertuigen timmeren uit hout, theater maken met plakband en krijt, experimenteren met wilde schildertechnieken of animatiefilmpjes maken met piepschuim, geen idee is te gek! Laat je fantasie de vrije loop en creëer samen met je fabrieksmaatjes en vindingrijke begeleiders elke dag de meest wonderlijke dingen”, zegt Netwerk Aalst.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er in de Paas- en zomervakantie ook REKKER Studio, voor toekomstige cineasten. “Droom je ervan zelf een animatiefilm te maken? Leer de geheimen van filmtaal en ontdek alle kneepjes van stop motion animatie. In groep verzinnen jullie een verhaal, gieten het in een scenario, werken de personages grafisch uit, verfilmen alles en voegen geluid toe”, zegt Netwerk Aalst. Op het einde van een filmkamp gaat je creatie in première. Daarna kan je je film met de wereld delen via een YouTube-kanaal.

