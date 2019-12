Vader van verongelukte jongen uit Aalst: “Normaal breng ik hem elke dag met auto naar school”

Aalst

“Normaal breng ik de kinderen elke ochtend met de auto naar school. Ik heb dan toch tijd en het is gewoon veiliger.” Dat zegt Pitshou Ebe Matumbu (31) in een reactie aan HLN op het overlijden van zijn zoon Celio. De 11-jarige jongen werd vanochtend in het centrum van Aalst dodelijk aangereden door een vrachtwagen.