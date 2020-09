Vader en zoon starten burgerinitiatief: “Geld inzamelen om bossen te planten” Rutger Lievens

29 september 2020

12u55 0 Aalst Walter Van den Broeck en zijn zoon Nicholas uit Baardegem hebben de vzw Bwoods opgericht. Met die vzw willen ze geld inzamelen om nieuwe bossen en ecosystemen in ons land aan te leggen.

“We weten allemaal dat het niet goed gaat met het aantal bomen en bossen in ons land. Wij hadden hier veel discussies over aan de keukentafel. Met dit initiatief willen we er niet alleen over praten maar er ook echt iets aan doen”, zegt Walter. “Elke boom telt, elke boom maakt een verschil. Rij je bijvoorbeeld elk jaar tienduizend kilometer met je Golf, dan zijn er zes bomen nodig om deze kilometers te compenseren. Daar willen we werk van maken.”

2,6 miljoen bomen

“Via Bwoods willen wij het voor iedereen mogelijk maken om zijn steentje bij te dragen. Als elk gezin van Vlaanderen één boom plant, zijn we dadelijk een bos van 2,6 miljoen bomen rijker. Wij zorgen er voor dat een donatie wordt ingezet voor het aanplanten van nieuwe bomen en een bosrijker België. Wie zelf een project heeft waar hij of zij aan wil werken of wie zelf een stukje grond of tuin heeft waar we bomen kunnen planten, mag het zeker laten weten. We hebben ook een aanbod voor bedrijven”, zegt Walter.

De vooruitgang kan je volgen via het online bos op www.bwoods.be. Voor elke honderd bomen die geplant worden, zet Bwoods een boom online.

Investering in de toekomst

“Bomen, planten en dieren spelen een grote rol in onze leefomgeving. Het is belangrijk dat er verschillende groene en actieve elementen aanwezig zijn. Tal van bossen hebben plaats gemaakt voor nieuwe dorpen/gemeenten/steden, woonplaatsen, industrie, wegen,...”, zeggen ze. “Als mens laten we ook steeds een grotere ecologische voetafdruk na. Met het aanplanten van bomen geven we iets terug aan onze aarde en omgeving. Elke boom is een investering in onze toekomst.”

Door het aanplanten van bomen en nieuwe ecosystemen te creëren zet Bwoods volop in op de toekomst. “Deels ter compensatie van ons huidig leefgedrag (denk bijvoorbeeld aan het CO2 compenseren van onze individuele uitstoot), maar ook met het oog op volgende generaties. Met elk bedrag, hoe groot of klein dan ook, gaat Bwoods aan de slag. Het doel is de aanleg van bossen en een groener, bosrijker België met een gezondere toekomst in het vooruitzicht”, aldus vader en zoon.