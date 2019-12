Vader doodgereden jongen uit Aalst: “Normaal breng ik hem elke dag met auto naar school” SRB HAA

11 december 2019

16u57

"Normaal breng ik de kinderen elke ochtend met de auto naar school. Ik heb dan toch tijd en het is gewoon veiliger." Dat zegt Pitshou Ebe Matumbu (31) in een reactie aan HLN op het overlijden van zijn zoon Celio. De 11-jarige jongen werd vanochtend in het centrum van Aalst dodelijk aangereden door een vrachtwagen.

De man geeft tijdens zijn getuigenis de telefoon af en toe door aan Celio’s oom Sylvain om te praten over wat er is gebeurd. “Woensdagochtend had de vader uitzonderlijk een afspraak”, legt oom Sylvain uit. “Hij kocht onlangs een nieuw huis en moest daar zijn voor de installatie van een nieuwe elektriciteitsmeter. Daarom bracht zijn vrouw de kindjes te voet naar school.”

De familie van het jonge slachtoffer is diepbedroefd en boos. “De bestuurder van de vrachtwagen stapte uit en bood direct zijn excuses aan: ‘Sorry! Sorry!’, riep hij ‘Ik had hem niet gezien. Ik ben moe.’ Dat kan gebeuren, dat je moe bent. Maar er is wel een kind gestorven.”



“Wij willen vooràl dat de gemeente de omgeving van de school veiliger maakt”, zegt vader Pitshou. “Dat is het enige dat we nog kunnen doen. Naar de toekomst kijken. We hopen dat de burgemeester maatregelen neemt. Voor Celio zullen ze te laat zijn. Maar doe het voor alle andere kinderen.”

De familie omschrijft Celio als een intelligente, rustige jongen. “Hij las graag boeken. Als hij iets niet begreep, dan vroeg en studeerde hij zo lang als het nodig was om het toch te begrijpen.”

Celio kwam vanochtend rond 8 uur om het leven aan de parking van Tereos, een zetmeelverwerkend bedrijf, in de Alfred Nichelsstraat. Het kind kwam onder de wielen van de truck terecht en overleed ter plaatse. Het slachtoffer was met zijn familie op pad en zijn moeder zag het ongeval gebeuren. De jongen was op weg naar school, meldt het Sint-Jozefscollege in Aalst.

Mama in shock naar ziekenhuis

Na de dodelijke aanrijding trokken familieleden van Celio naar de plaats van het ongeval. Onder wie ook zijn tante, die zwaar aangeslagen reageerde bij VTM NIEUWS. “Ik kan nog altijd niet geloven hoe dit ongeval kon gebeuren”, zegt Judith. “Het is echt verschrikkelijk. Celio was op weg naar school toen hij plots werd aangereden door de vrachtwagen. Ik ben er het hart van in”, vertelt ze.

De mama die alles zag gebeuren werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht. “Zij verkeert zwaar in shock na alles wat ze gezien heeft. We zullen er zeker zijn voor haar en zijn broer en zus, waarvan de zus ook het ongeval zag gebeuren”, aldus nog de tante.

De 31-jarige bestuurder van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Hij zou het kind niet opgemerkt hebben. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. Het bedrijf Tereos, waar de aanrijding gebeurde, is een intern onderzoek gestart. “Alles zal in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat een dergelijk voorval nooit meer kan gebeuren”, zegt woordvoerster Gerdi De Kimpe.

