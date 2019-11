Uyttersprot reageert op crisis: “Ik blijf vechten voor sport, jeugd en cultuur in Aalst. Verenigingen worden in hun voortbestaan bedreigd.” Rutger Lievens

05 november 2019

12u25 0 Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) zegt dat ze op vraag van haar partij CD&V schepen blijft, om te vechten voor sport, cultuur en jeugd.

Interviews geeft ze niet dezer dagen, maar ze zette wel een reactie op Facebook. “Vooreerst oprechte dank voor de vele hartverwarmende steunbetuigingen die ik de voorbije uren van jullie mocht ontvangen. Dit sterkt me nog meer om – tevens op vraag van mijn partij CD&V - te blijven vechten voor Sport, Jeugd en Cultuur in Aalst”, zegt ze.

“Wat is er nu aan de hand? De werkingssubsidies voor sport-, jeugd- én cultuurverenigingen liggen stevig onder vuur. Er wordt voorgesteld om sterk te besparen in investeringen in gebouwen voor sport, jeugd en cultuur. Jeugdopbouwwerk wordt niet langer erkend als kerntaak van onze stad, hoewel alle andere Vlaamse steden dit wel doen”, aldus Uyttersprot (CD&V).

“Welke gevolgen heeft dit voor de Aalstenaar? Veel sport-, jeugd- en cultuurverenigingen worden daardoor in hun voortbestaan bedreigd. Het geslaagd slim investeringsbeleid van de voorbije jaren in gebouwen – zowel nieuwbouw als renovatie – voor sport, jeugdwerking en cultuurbeleving wordt gefnuikt, ondanks gemaakte afspraken”, zegt ze.

“Hoe moet het nu verder? Ik ben schepen en blijf me nu nog meer inzetten in het schepencollege voor redelijke budgetten voor Sport, Jeugd, Cultuur, Kerkfabrieken en Facility, in dialoog met de collega’s van het schepencollege en vol vertrouwen in een goede afloop van deze budgetbesprekingen. Weet alvast dat ik mij constructief blijf inzetten voor sociaal beleid waarbij alles wat verbindt centraal staat.”