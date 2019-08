Utopia wint architectuurprijs Oost-Vlaanderen Rutger Lievens

28 augustus 2019

12u52 0 Aalst Utopia in Aalst heeft de Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2019 gewonnen. De bibliotheek en academie voor podiumkunsten deelt de eerste plaats met de Standaertsite in Ledeberg. Een vakjury koos beide projecten uit 23 inzendingen met als thema ‘herbestemming en herinrichting van historisch erfgoed’.

Beide laureaten ontvangen elk 3.750 euro. “De jury vindt de stedenbouwkundige inplanting in de stad zeer geslaagd. Utopia, de stad en de bewoners zijn met elkaar verbonden en communiceren met elkaar via grote en brede openingen. Het kenmerkende onregelmatige stratenpatroon van het stadscentrum wordt verrijkt met drie nieuwe pleinen, die als het ware doorlopen in het gebouw zelf”, zo staat in het juryverslag te lezen. “De ramen, die even breed en hoog zijn als de ruimten zelf, bieden zowel een venster op de stad als een blik naar binnen vanuit de stad. Het open binnenlandschap ontvouwt zich van vloer tot plafond. Utopia is een nieuw referentiepunt en een herkenningsteken voor de inwoners.”

Utopia dingt ook nog mee naar de prijs voor beste bib van Vlaanderen. Stemmen kan nog tot 31 augustus via de website van Utopia.