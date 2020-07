Utopia weer in de prijzen: “Pieter Van Aelst-prijs, omwille van de kleurrijke Nederlandse naam” Rutger Lievens

08 juli 2020

14u14 0 Aalst De lokale afdeling van de Vlaamse Volksbeweging reikt ter gelegenheid van de 11-juli-viering jaarlijks de ‘Pieter Van Aelst-prijs’ uit aan een handelszaak met een kleurrijke, Nederlandse naam. Dit jaar valt Utopia in de prijzen.

Het is al de vierde prijs voor de Aalsterse bibliotheek en academie. Eerder werd Utopia ook al bekroond tot beste bib van Vlaanderen en Brussel. De Pieter Van Aelst-prijs wordt al 24 jaar uitgereikt. Hilde Heyvaerts en Anny Dierick van de Vlaamse Volksbeweging kwamen de prijs in Utopia overhandigen aan schepen Karim Van Overmeire, directeur Peter Thomas en hoofdbibliothecaris Arnoud Van Der Straeten. “De prijs gaat naar Utopia omwille van de link met Dirk Martens en de aandacht voor het Nederlands in de bibliotheek en de Academie”, zo klonk het bij de Vlaamse Volksbeweging. De viering op 11 juli zal overigens niet doorgaan zoals gewoonlijk, in de filmzaal van het Sint-Jozefscollege. In de plaats komt er een digitale viering.