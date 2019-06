Utopia viert eerste verjaardag: “Half miljoen bezoekers op 1 jaar tijd” Rutger Lievens

18 juni 2019

13u46 0 Aalst Utopia viert op vrijdag 21 juni haar eerste verjaardag. In het eerste jaar haalde de nieuwe bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten in Aalst niet alleen de architectuurmagazines, het kreeg ook een half miljoen bezoekers over de vloer.

Utopia is de realisatie van schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Sinds de opening schrijft Utopia een succesverhaal”, zegt Karim Van Overmeire, schepen van Bibliotheek, fier. “De Aalstenaars waarderen onze inspanningen en komen dan ook massaal naar de bib, de academie en de activiteiten.”

Bezoek uit Korea

De schepen vat het eerste jaar samen in enkele veelzeggende cijfers. “Het eerste jaar waren er 6806 nieuwe inschrijvingen en gemiddeld krijgt Utopia 45 068 bezoekers per maand over de vloer. Sinds 21 juni 2018 kregen we in totaal al 540.816 bezoekers”, vertelt de schepen. “We maken hierbij geen onderscheid tussen leners, studenten, academie, activiteiten,… Maar zelfs vanuit Korea kwamen ze Utopia al verkennen (Koreanen kwamen in Aalst kijken hoe een bibliotheek er in 2019 kan uitzien, nvdr.). De medewerkers gaven maar liefst 208 rondleidingen, er waren 311 klasactiviteiten en 273 belevingsmomenten waaronder workshops, lezingen, voorstellingen,… Er werden 110.963 dvd’s, 60.291 cd’s, 9.682 spelletjes en games, 4.536 tijdschriften, 147.264 jeugdboeken en 187.438 boeken voor volwassenen uitgeleend. Onze aanpak en collectie vallen duidelijk in de smaak.”

Tijd voor feest

Het feestprogramma is ondertussen ook bekend. “Vanaf 14 uur is iedereen welkom op het plein. Utopia trakteert op cupcakes. Ook het Utopiacafé is dan al geopend. Doorlopend zijn er spelletjes en kunnen de kleinsten terecht in het ballenbad. Om 15 uur brengen de leerlingen van de Academie accordeonmuziek en vanaf 16 uur kan je terecht in een babbelbox op zoek naar helden”, aldus Utopia. Later die namiddag brengt theater Aabazjoer animatie op het plein.

Tot middernacht

“Ambiance wordt verzekerd met een optreden van de Helaasheid der Zingen om 18.30 uur. Meezingen mag uiteraard. Wie het liever iets rustiger heeft, kan vanaf 19.30 uur terecht in zaal Geuzen voor volkse vertellingen door de Woordklas van de Academie”, zegt de schepen.

Vanaf 21 uur tot middernacht draaien de Vinyl DJ’s de beste plaatjes vanuit hun Volkswagenbusje. Dansen is toegestaan. Aan eten en drinken zal er ook geen gebrek zijn. Er komt een foodtruck langs en het Utopiacafé blijft open. Alle activiteiten zijn gratis. “We nodigen de Aalstenaars en alle Utopia-bezoekers dan ook van harte uit op ons feest”, besluit schepen Van Overmeire. “Het is immers enkel samen dat we zo’n mooi verhaal kunnen maken.”