Utopia verkozen tot beste bib van Vlaanderen! Rutger Lievens

19 september 2019

11u20 0 Aalst De Aalsterse bib Utopia is verkozen tot beste bib van Vlaanderen en Brussel. Dat werd zonet bekendgemaakt op de Facebook-pagina van Utopia.

“Utopia werd zonet verkozen tot beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Wij danken jullie van harte voor jullie stem, jullie steun, jullie inbreng. Want hoe je het ook draait of keert: Utopia, dat bent u!”, aldus de bib.

“Vandaag werd de Aalsterse bibliotheek Utopia verkozen tot beste bib van Vlaanderen en Brussel. Diensthoofd Arnoud Van Der Straeten mocht in Oostende de prijs in ontvangst nemen”, zegt schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA). “Dit is louter een bevestiging van wat alle Aalstenaars al langer wisten”, lacht schepen van Bibliotheek, Karim Van Overmeire (N-VA). “Alle gekheid op een stokje: natuurlijk zijn we bijzonder vereerd met deze prijs. Dat Utopia een mooi gebouw is, ziet iedereen, maar het is dankzij de tomeloze inzet van alle medewerkers dat deze prijs gewonnen werd. Deze prijs is dan ook voor hen.”

Utopia is dus de uiteindelijke winnaar van de NBD Biblion Award. De andere bibliotheken op de shortlist waren Bibliotheek Genk (Provincie Limburg), de Bibliotheek Bist (Antwerpen), de Bibliotheek De Factorij Zaventem (Vlaams-Brabant), de Bib in het Park Wevelgem (West-Vlaanderen) en de Bib de Lettertuin (Sint-Pieters-Woluwe, Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Utopia was de genomineerde voor de provincie Oost-Vlaanderen. Elke provincie had een eigen genomineerde en die werd gequoteerd door een vakjury. Daarnaast kon ook het publiek online stemmen. Daarvoor lanceerde Utopia afgelopen zomer nog een oproep waarbij onder andere Steven Van Herreweghe de Aalsterse kar trok. Met succes dus.