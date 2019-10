Utopia vanaf morgen opnieuw open (een dag vroeger dan gepland) Rutger Lievens

10 oktober 2019

16u07 0 Aalst De bibliotheek Utopia in Aalst opent op vrijdag 11 oktober opnieuw de deuren. De omschakeling naar het eengemaakte bibliotheeksysteem is vlot verlopen. Zo vlot dat Utopia één dag vroeger de deuren kan openen.

De digitale dienstverlening van de Oost-Vlaamse bibliotheken, waaronder dus ook die van Utopia, kreeg een upgrade. Tot voor kort werkten Oost-Vlaamse bibs met een lokaal of provinciaal systeem. De bibliotheek werd echter een Vlaamse bevoegdheid, waardoor er voor Vlaanderen en Brussel een volledig nieuw, centraal systeem werd ontwikkeld: Wise. Maar liefst 57 bibliotheken schakelen in oktober over. Voor Utopia startte de conversie op 30 september.

“Tijdens de sluitingsperiode werd alle data overgezet”, legt Karim Van Overmeire, schepen van Bibliotheek, uit. “Voor Utopia en de filialen moesten de gegevens van ruim 18.000 klanten en 220.000 materialen overgedragen worden. Daarnaast werd het hele systeem per bibliotheek tot in de puntjes getest. Alle bibliotheekmedewerkers kregen ondertussen een degelijke opleiding om vlot met de nieuwe software te kunnen werken. En ze zijn er helemaal klaar voor. Utopia kan de deuren een dag vroeger opnieuw openzetten. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk enthousiast over.”

Utopia en filiaal Erembodegem zijn vanaf morgen, vrijdag, open; de eerste openingsdag van filialen Terlinden en Herdersem is zaterdag en filiaal Nieuwerkerken opent woensdag. De sluitingsperiode was trouwens boetevrij.

“Wise zal vooral voor een vlottere dienstverlening zorgen”, gaat de schepen verder. “Boeken uitlenen en innemen, nieuwe leners inschrijven en alle andere taken die dagelijkse kost zijn in een bibliotheek, worden betrouwbaarder, makkelijker en gebruiksvriendelijker. Al zal de klant daar zelf weinig van merken: voor hen werkt alles op dezelfde manier. Voor leners die in verschillende bibliotheken lid zijn, wordt het gemakkelijker want overal wordt nu op dezelfde manier gewerkt. Ook het leenverkeer tussen de bibliotheken onderling wordt eenvoudiger.”