Utopia vanaf 2 juni weer open: “Bezoek mag maximum 30 minuten duren, alle zitmeubelen worden weggehaald” Rutger Lievens

25 mei 2020

16u40 3 Aalst “Utopia en de andere bibliotheekfilialen zullen vanaf 2 juni weer open zijn. Om de gezondheid van zowel personeel als bezoekers te beschermen, gebeurt dit vanzelfsprekend onder strikte voorwaarden en zijn er een aantal beperkende maatregelen”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

Utopia is alle weekdagen open van 10 tot 17 uur, op maandag en woensdag zelfs tot 19 uur. Over de middag, tussen 12 en 13 uur, sluit Utopia een uur om grondig te desinfecteren. Op zaterdag is Utopia ononderbroken open van 9 tot 14 uur.

“We zorgen voor een basisdienstverlening. Er mogen 25 mensen tegelijk in het gebouw. Klanten ontsmetten de handen bij het binnenkomen, moeten de nodige afstand bewaren én hun bezoek mag maximum 30 minuten duren. We voorzien een circulatieplan”, somt diensthoofd Arnoud Van Der Straeten op. “De publiekscomputers kunnen nog niet worden gebruikt. Alle zitmeubelen worden weggehaald, kranten lezen is nog niet mogelijk.”

Voor de filialen gelden opnieuw de normale openingsuren. Ook hier wordt het aantal toegelaten klanten gelimiteerd, afhankelijk van de beschikbare oppervlakte.

Ook de Academie voor Podiumkunsten start de werking voorzichtig terug op. “Sinds 25 mei geven we opnieuw één op één lessen”, stelt directeur Peter Thomas. “Vanaf 8 juni starten we ook met de inschrijvingen voor het volgend schooljaar, weliswaar enkel op afspraak.”