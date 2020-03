Utopia start met afhaaldienst vanaf maandag 6 april Rutger Lievens

31 maart 2020

17u50 5 Aalst Bibliotheek Utopia in Aalst start op 6 april met een afhaaldienst. Op 14 maart sloot de Aalsterse bibliotheek haar deuren omwille van de coronacrisis. Gezien de duurtijd van de crisis en in overeenstemming met de nationale richtlijnen, start Utopia met een afhaaldienst. Vanaf 10 uur woensdagochtend (1 april) kan u een aanvraag indienen.

“Met de afhaaldienst willen we de mensen helpen om deze moeilijke periode door te komen. Vanzelfsprekend doen we dit op een verantwoorde manier”, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Bibliotheek. “We gaan dus enkel de hoofdbibliotheek in Utopia openen. Klanten zullen bovendien een tijdslot toegewezen krijgen, waarin ze hun via mail gereserveerde boeken kunnen ophalen. Het zal niet mogelijk zijn zelf door het gebouw te kuieren.”

Wie graag een boek uitleent, zal van de online-catalogus gebruik dienen te maken. Er kunnen enkel boeken gereserveerd worden die aanwezig staan en elke reservatie dient minimaal 72 uur op voorhand doorgegeven te worden via info@utopia-aalst.be, zodat het virus langs deze weg niet verder verspreid kan worden. Het inleveren van ontleende materialen is nog niet mogelijk. Alle ontleende items zijn boetevrij, voorlopig tot 20 mei. Indien nodig wordt dit verlengd.

“We starten met maximaal 18 ophaalmomenten per dag en iedereen kan éénmalig 5 items ontlenen. Staan er al 25 items op je lenerskaart dan is ontlenen helaas niet meer mogelijk”, licht hoofdbibliothecaris Arnoud Van Der Straeten toe. “Dat laat ons toe dit alles beheersbaar op te starten en na evaluatie bij te sturen waar nodig. Elke transactie zal contactloos gebeuren. Je zal een bevestiging krijgen wanneer je reservatie goed ontvangen werd. Naar Utopia komen zonder deze bevestigingsmail is zinloos.”

Alle info over de sluiting en deze nieuwe werkwijze vindt u op https://utopia-aalst.be/ of op https://www.facebook.com/UtopiaAalst