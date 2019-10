Utopia ontving Provinciale Architectuurprijs Rutger Lievens

24 oktober 2019

18u09 2 Aalst De provincie Oost-Vlaanderen heeft de provinciale Architectuurprijs 2019 toegekend aan Utopia in Aalst. De nieuwe bib en muziekschool is een ontwerp van KAAN Architecten uit Rotterdam.

Eind augustus raakte bekend dat Utopia samen met De Standaertsite in Ledeberg de prijs gewonnen had. Beide laureaten ontvangen elk 3.750 euro. De vakjury koos deze twee projecten uit 23 inzendingen. “Utopia incorporeert een opvallend 19de-eeuws gebouw, creëert verbinding met de stad en haar bewoners, is een nieuwe landmark en heeft veel aandacht voor duurzaamheid”, aldus het juryrapport.

“Benieuwd naar de geselecteerde projecten van de provinciale Architectuurprijs 2019? In het atrium in Utopia, winnaar van deze prijs, staat tijdelijk de reizende tentoonstelling van de provincie. Kom gerust een kijkje nemen. De brochure is beschikbaar op de leestafels”, aldus Utopia Aalst.