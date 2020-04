Utopia-kleurplaat om helden te bedanken Rutger Lievens

01 april 2020

14u57 3 Aalst Utopia in Aalst lanceert een kleurplaat om onze helden te bedanken.

“Help je mee om de golf van dankbaarheid voort te zetten? Net zoals onze inspanningen om de curve vlak te houden, mag ook onze appreciatie niet verzwakken. Daarom deze oproep. We zijn met veel en we dragen elk ons steentje bij. Sommigen door heel hard buitenshuis te werken, anderen door consequent in hun kot te blijven. Om al deze mensen zichtbaar een hart onder de riem te steken, zouden wij heel graag zoveel mogelijk (ingekleurde) Dirk Martens in het straatbeeld zien verschijnen”, zo klinkt de oproep van Utopia.

Hoe kan je onze helden bedanken? Druk de afbeelding af. Kleur hem in en schrijf in zijn boek wie je graag extra bedankt. Dat kunnen huisartsen zijn, het personeel van ASZ - Aalst/Geraardsbergen/Wetteren en OLV Ziekenhuis Aalst Asse Ninove, de lokale politie van Aalst, de postbodes, de vuilnisdiensten, de bezorgers, de mensen van de supermarkt of gewoon je buurman. Hang de kleurplaat achter je raam.