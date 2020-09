Utopia breidt openingsuren uit, maar studie- en werkplekken nog niet beschikbaar Rutger Lievens

02 september 2020

18u51 1 Aalst Vanaf 1 september breidt Utopia in Aalst haar openingsuren opnieuw uit. Die waren beperkt tijdens de corona-epidemie. Iedereen van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 19 uur opnieuw terecht in Utopia, op zaterdag staan de deuren open tussen 10 en 18 uur.

“Op weekdagen is Utopia na 19 uur enkel toegankelijk voor leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten. Ook voor hen breekt immers een nieuw schooljaar aan. Leerlingen kunnen er terecht voor hun wekelijkse muziek-, woord- en danslessen, al gelden er wel enkele restricties”, aldus Utopia Aalst. “Zo zullen er geen derden met de leerlingen het gebouw kunnen betreden en is er op weekdagen na 19 uur en op zaterdagen voor 10 uur enkel toegang tot het gebouw via een tijdelijke balie aan de hoofdingang.”

“De bibliotheek blijft inzetten op het ontlenen van kijk- en leesvoer. Ook de internetcomputers kunnen al even opnieuw gebruikt worden, net zoals de krantenlezers op de tweede verdieping terecht kunnen. Studie- en werkplekken worden voorlopig niet aangeboden”, communiceert de bib en academie aan het Utopiaplein.