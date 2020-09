UPDATE: Geen reconstructie op moord Ilse Uyttersprot omwille van ziekte Koen Baten

24 september 2020

07u36 0 Aalst In de Meuleschettestraat in Aalst zal deze ochtend geen reconstructie gehouden worden van de moord op ex-burgemeester Ilse Uyttersprot. Normaal stond deze vandaag gepland, maar omwille van ziekte gaat de reconstructie vandaag niet door. De vrouw werd begin augustus om het leven gebracht door haar nieuwe levenspartner terwijl ze in bed lag.

De feiten gebeurden op 6 augustus iets voor 8.00 uur ‘s morgens. Jurgen D., de verdachte, nam een hamer en sloeg daarmee verschillende keren op het hoofd van Uyttersprot. Na de feiten ging hij zich meteen aangeven bij de politie van Aalst en werd hij urenlang ondervraagd. Hij bekende de feiten meteen, maar beseft ruim een maand later nog altijd niet goed waarom hij de feiten exact gepleegd heeft.

Speurders en het parket zouden daarom vandaag een reconstructie waarin de feiten zullen overlopen worden om nog meer antwoorden te krijgen over wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Deze gaat dus nu niet door omwille van omstandigheden.

Jurgen D. wilde met hun relatie naar buiten komen, terwijl de voormalige Aalsterse burgemeester hier nog even mee wilde wachten, mogelijk was dit een van de triggers om toe te slaan. De man had al een verleden met stalking en geweld tegen vrouwen en was hier ook al eerder voor veroordeeld.

Een nieuwe datum voor een reconstructie is er nog niet.