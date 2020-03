Update coronavirus: geen positieve tests in Aalsterse ziekenhuizen Rutger Lievens

03 maart 2020

16u31 0 Aalst Ook vandaag dinsdag testte geen enkele patiënten positief op coronavirus in een van de twee Aalsterse ziekenhuizen. Dagelijks worden er nu een 30-tal mensen getest in het OLV-ziekenhuis en ASZ in Aalst.

“Geen enkele test was positief vandaag”, zegt Chris Van Raemdonck, woordvoerder van het OLV-ziekenhuis. “Per dag onderzoeken we op de campussen Aalst en Asse nu een 15-tal mensen specifiek op coronavirus. Ook iedereen met hoestklachten en griepverschijnselen worden getest. Dat zijn er zo’n 50 per dag”, zegt Van Raemdonck.

In het ASZ is de situatie vergelijkbaar. “Ook hier geen enkele positieve test. Het zijn vooral families die in de omgeving van Noord-Italië op reis zijn geweest die zich uit voorzorg laten testen”, zegt Dorien Buyst van het ASZ.