Update bouw nieuw zwembad: zone van het nieuwe 50m-sportbad uitgegraven Rutger Lievens

14 oktober 2019

16u05 3 Aalst De stad Aalst heeft een update gegeven van de bouwwerken van het nieuw stedelijk zwembad. “De eerste afbraakwerken vonden plaats en de tijdelijke infrastructuur werd opgebouwd. Naast het huidige zwembadcomplex verschenen de eerste contouren van het nieuwe zwembadcomplex”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

“Er verscheen een grote put naast het huidige zwembadcomplex. Vorige week werd de zone van het nieuwe 50m sportbad uitgegraven. In deze kuip wordt een fundering van steenslag gelegd zodat er een stabiele ondergrond gecreëerd wordt. Deze steenslag werd gemaakt van het afgebroken gedeelte van het oude zwembad. Zo moet dit materiaal niet afgevoerd en hergebruikt. Hierop komt de grondplaat van het nieuwe sportbad”, zegt Rien Vanyzere van het SportAG.

Zwembad blijft open

“Realisatiepartner VITA Groep zet samen met Aalst Sport volop in op duurzaamheid. De uitgegraven grond wordt ter plaatste meteen gezeefd om stenen van de grond te scheiden. De stenen worden gebruikt in de steenslag. Een deel van de uitgegraven grond zal hergebruikt worden”, aldus het SportAG

Doorheen de ingrijpende werken blijft het bestaande zwembad intussen volledig operationeel. Zo kunnen de scholen, clubs en particulier zwemmers steeds blijven zwemmen.

“Het is zeer uitzonderlijk dat het huidige zwembad open blijft doorheen de werken, zeker wanneer het nieuwe zwembad op dezelfde locatie gebouwd wordt. Dit vraagt een aparte aanpak van de bouwwerken maar was op uitdrukkelijke vraag van SportAG. We doen er dan ook alles aan dit zo goed mogelijk te laten verlopen met minimale hinder voor de zwemmers”, zegt Bart Bauwens, projectleider Cordeel.

“Tijdens de eerste afbraakwerken werden de groepskleedkamers, sportzaal en conciërgewoning afgebroken. Ondertussen werd de tijdelijke infrastructuur aan de andere zijde van het zwembadcomplex opgebouwd. Daarin worden het onthaal, kleedkamers en de sportberging onder gebracht tot aan de opening van het nieuwe sportbad”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

Herfstvakantie

De verhuis naar de tijdelijke kleedkamers en onthaal gebeurt in de herfstvakantie. Hierdoor sluit het zwembad van 28 oktober tot en met 3 november 2019. Vanaf 4 november 2019 is het zwembad weer open.

“De bouwfase is goed gestart”, zegt Rien Vanyzere, manager van SportAG. “Het zwembad blijft bijna altijd open tijdens de bouwwerken. Dat is uniek. Alle betrokken partijen leveren hiertoe veel extra inzet. We beseffen dat de werken voor enige hinder kunnen zorgen en willen dan de klanten bedanken voor hun begrip.”

“Het onderhoudspersoneel ,onze redders en het kassapersoneel begeleiden onze zwemmers zo goed mogelijk binnen deze, ook voor hen, uitzonderlijke omstandigheden. We zijn hen daarvoor alvast zeer dankbaar”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).