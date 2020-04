UPDATE: 2 bewoners WZC De Faluintjes overleden aan coronavirus: “Het gaat zeer snel” Rutger Lievens

10 april 2020

14u10 3 Aalst In woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem zijn twee bewoners overleden aan het coronavirus. 10 anderen zijn positief getest. In woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst zijn er 9 positief getest. In een deel van dat woonzorgcentrum zullen alle positief geteste senioren van Aalsterse rusthuizen opgevangen worden.

Sinds donderdag zijn er op de site van woonzorgcentrum Sint-Job werken aan de gang om extra ruimte vrij te maken voor de opvang van besmette bewoners van de vier woonzorgcentra van het OCMW. De rechtervleugel waar geen bewoners gehuisvest zijn, wordt momenteel ingericht en uitgebreid om extra opvangcapaciteit te voorzien.

Net zoals in de meeste andere woonzorgcentra, zijn er in de OCMW woonzorgcentra sinds vorige week bewoners aanwezig die positief getest zijn op het coronavirus. Dat is zowel bij woonzorgcentrum De Faluintjes als bij woonzorgcentrum Sint-Job het geval. Op vrijdag 10 april zijn dit de vastgestelde cijfers: WZC Sint-Job: 9 positief geteste bewoners; WZC De Faluintjes: 10 positief geteste bewoners, 2 overlijdens; WZC Mijlbeke en WZC De Hopperank: momenteel geen bewoners met een positieve test.

Moeilijk

Volgens de laatste richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid moeten woonzorgcentra maximaal de besmette en niet-besmette bewoners scheiden. Ook personeel (zorg- en logistiek) moet zoveel mogelijk gescheiden worden om verdere besmettingen maximaal te beperken. “Dit is geen evidentie in een woonzorgcentrum omdat niet alle bewoners in staat zijn om zich aan die (ruimtelijke) beperkingen te houden en zelfs het dragen van beschermingsmateriaal niet altijd mogelijk is”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

“Hoewel onze medewerkers er alles aan doen om de verdere verspreiding in de woonzorgcentra tegen te gaan, tonen de cijfers ons dat dit zeer moeilijk te realiseren valt”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). “De richtlijnen en beschermingsmaatregelen zijn er, maar hoe kan je een bewoner met dwaalgedrag in quarantaine op de kamer houden of zelfs nog maar een mondmasker laten dragen? Wij hebben vorige week zelf moeten vaststellen dat een strikte scheiding van besmette en niet besmette bewoners op de afdelingen niet overal haalbaar is.”

Cafetaria als opvangruimte

Daarom heeft het OCMW uit voorzorg de polyvalente en cafetariaruimte laten inrichten als extra opvangcapaciteit. Het sanitair blok is al uitgerust met een hoog/laagbad, de verpleegpost is ingericht en extra bedden zijn klaargezet. Op vrijdag 10 april start ook de opbouw van een tijdelijke constructie op het terras om nog verder uit te breiden als dat nodig is. Als de opbouw voorspoedig loopt, dan zou de extra capaciteit volgende week operationeel kunnen zijn. Afhankelijk van de evolutie in de woonzorgcentra zal het OCMW begin volgende week beslissen of het noodzakelijk is om de extra ruimte ook effectief in gebruik te nemen en op welke manier het zal worden ingeschakeld.

“Op dit ogenblik is het moeilijk om de situatie in te schatten. De toestand verandert uur per uur en de richtlijnen al even snel. We zijn ons heel erg bewust dat dit een drastische maatregel is. Maar na de afgelopen week waarin we de besmettingen zagen oplopen, is gewoon verder doen voor ons geen optie. Als er alternatieven zijn, dan moeten we die durven overwegen: zowel voor de bewoners en familieleden die op onze goede zorg vertrouwen als voor ons zorgpersoneel dat ongelooflijk werk verricht momenteel”, besluit schepen Smeyers.